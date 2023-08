Lucerito Mijares revela cómo es la relación de sus papás

Así vivieron Lucerito y José Manuel Mijares el divorcio de sus papás

Lucerito Mijares, quien protagonista la obra El Mago, también confesó cómo es que que tanto ella como su hermano vivieron el divorcio de sus papás cuando apenas eran unos niños.

Recalcó, que entre otras cosas, sus Lucero y Mijares se comportaron con ellos de una forma respetuosa, además de que nunca presenciaron una pelea entre sus papás, por lo que realmente no se vieron tan afectados por la separación.

Lucero Mijares revela como se siente su mamá (Instagram @luceromijaresoficial)

“La verdad justamente, te repito, yo era muy chiquita, entonces como que no me acuerdo mucho, y obviamente tiene que ver muchísimo con los papás, porque en nuestro caso, en el de mi hermano y yo, pues nunca vimos discusiones o cosas raras entre mis papás, que obviamente las hay, porque en todas las parejas las hay, pero afortunadamente no nos tocó”, finalizó.