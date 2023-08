Lucero Mijares revela cómo se siente su mamá luego de terminar con Michel Kuri

Lucerito Mijares asegura que la relación entre Lucero y Michel Kuri es buena

En otra entrevista que la cantante dio cuando asistió a ver Vaselina, recalcó que ella no tenía nada más que agregar: “La verdad es que creo que ya se dijo todo en las redes sociales, yo no sé mucho”, declaró, aunque no sin decir que la relación entre ambos era buena: “La verdad es que creo que se llevan muy, muy bien, y eso está increíble porque nunca ha habido una pelea”, explicó.

Lucerito Mijares (Instagram/elmagothewiz)

A pesar de que la presionaron con más declaraciones, de forma muy respetuosa dio fin al tema diciendo: “No me quiero meter mucho en eso, pero los amo y la verdad espero que los dos estén muy felices.” finalizó.