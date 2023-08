Wendy tiene una poderosa razón para no hacer telenovelas tras triunfo en LCDLF

Wendy Guevara se niega a hacer una telenovela con Juan Osorio

Cuando Wendy Guevara comenzó a ganar popularidad en La Casa de los Famosos, Juan Osorio no perdió la oportunidad de expresar su interés en trabajar con ella.

Durante una entrevista, el productor afirmó que le ofrecería un papel en una de sus telenovelas una vez que el reality show llegara a su fin. Sin embargo, Wendy dejó claro que no está lista para aventurarse en un proyecto de esa magnitud en este momento.

Wendy Guevara (Cortesía)

"Hace un ratito, sí se me acercó gente del señor Osorio que (para hacer) novelas o cosas de esas, pero yo creo que también necesito prepararme, yo creo que no puedo nada más lanzarme así, Sergio Mayer me enseñó y me dijo que obviamente tengo que desarrollarme en todo esto de la comunicación o cosas que quiera aprender más, entonces no, todavía no hay fechas”, reveló Wendy durante una conferencia de prensa.

Aunque la propuesta de Juan Osorio era tentadora, Wendy Guevara quiere enfocarse en su desarrollo personal y profesional antes de embarcarse en una carrera actoral. Durante el reality show, Wendy demostró su habilidad para comunicarse y conectar con el público, lo que despertó el interés de varios productores y empresarios en la industria.

Reynaldo López, un reconocido productor, ha expresado su interés en invitar a Wendy y a Nicola Porcella, el segundo lugar de La Casa de los Famosos, a formar parte de uno de sus programas. Aunque no se ha revelado el nombre del programa, se espera que sea un episodio especial de Tal para Cual u otro proyecto similar.