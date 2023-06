Federica Quijano asegura que nunca tuvo ‘experiencias padres’ con su papá

Federica de Kabah recuerda el traumante momento que vivió en el sismo de 1985

Uno de los momentos más angustiantes que Federica Quijano vivió junto a sus hermanos, siendo niños, ocurrió el día del sismo del 19 de septiembre de 1985.

“En el temblor del 85, mi papá tenía un consultorio en Polanco, y nos tocó ir con él. Yo abrí la puerta, mis hermanos estaban aterrados. (Le dije:) ‘Papá, está temblando’”, a lo que su papá le respondió que cerrara la puerta porque estaba con un paciente. “Entonces me salí y yo agarré a mis dos hermanos y les dije: ‘Vámonos corriendo de aquí, me vale gorro si mi papá se quiere quedar, nosotros no’. No me acuerdo de pasar ‘momentos padres’ con mi papá”, relató.

Federica y Apio Quijano (Marco Vallejo)

Finalmente, Federica aseguró que, pese a todos estos difíciles incidentes de su niñez, ahora tanto ella como sus hermanos se hacen cargo de su papá. “De repente dices: ‘Ahora además me toca cuidarte y me toca pagar todo esto’”, remató.