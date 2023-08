'Ellas soy yo' revive la leyenda de Gloria Trevi

“Yo era muy chiquita cuando sucedió todo pero me acuerdo que, a cierta edad, me había enterado, más o menos, de cosas, y cuando ya era un poquito más grande sí llegué a investigar, a saber. Sí estaba al pendiente de lo que era la historia”, cuenta Luisa Galindo en exclusiva para Quién sobre su conocimiento de los hechos que marcaron para siempre la vida y la carrera de Gloria Trevi y que se convirtieron en uno de los casos más mediáticos y polémicos del mundo de las celebridades mexicanas a finales de los años noventa.

Y es que, en aquella época, Gloria era una superestrella pop que vendía millones de discos, llenaba todos los foros en los que se presentaba, lanzaba éxito tras éxito, que se volvían clásicos instantáneos ya que lo mismo le gustaba a los niños y adolescentes que a los adultos y hasta a los intelectuales. Pero en lo privado, la cantante vivía una historia distinta, oscura y marcada por la figura de su descubridor, productor y mánager, Sergio Andrade, con quien fue señalada por los delitos de trata de personas y corrupción de menores, cargos que, después de pasar tiempo en prisión, fueron levantados y la cantante quedó en libertad. Con ello dio origen a su leyenda y ahora (y tras existir otras historias, como la película Gloria, además de la enorme cobertura mediática, libros de otras personas relacionadas y un sinfín de programas basados en estos hechos) por fin será la cantante quien dé su versión definitiva, cuando la bioserie se estrene en Vix premium el viernes 11 de agosto.

Gloria Trevi finalmente contará su versión de la historia en su bioserie 'Ellas soy yo' (Ray Tamarra/Getty Images)

“Cuando estaba en la primaria, éramos muy fans”, dice la actriz Luisa Galindo sobre la cercanía que siempre tuvo con la figura y la música de la artista regiomontana. “Me acuerdo perfecto que cuando mi mamá me llevaba a la primaria, íbamos en el coche, y mientras otros niños iban escuchando música popera en inglés, de la época, mi mamá nos ponía los discos de Gloria Trevi. Entonces íbamos en el coche escuchando todo el disco de Una rosa blu e íbamos cantando ‘Te doy cinco minutos desahógate’, y mis amigos de la primaria no me comprendían. Desde chiquita estaba muy familiarizada con esta superestrella”, asegura.