Harry y Meghan producirán comedia romántica que ‘se parece’ a su historia

Harry y Meghan producirán una comedia romántica en Netflix

Todo parece indicar que la nueva apuesta del príncipe Harry y Meghan Markle para buscar conseguir un nuevo éxito con Netflix es una historia romántica, inspirada en una novela llamada Meet me at the Lake que tiene ciertos paralelismos con la propia historia de los duques de Sussex, según dejó ver el diario The Sun, recientemente.

Y si bien no se trata de la historia de amor de un príncipe y una plebeya, el relato del que Harry y Meghan serían productores, aborda temáticas que resuenan con elementos clave de su pasado, tanto juntos como por separado, como la muerte de un padre en un accidente automovilístico (como ocurrió con la princesa Diana), así como la depresión postparto y la importancia de la salud mental (asuntos de los que la duquesa de Sussex habló en su momento), según explicó el medio británico.