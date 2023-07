Danna Paola revela por qué soportó 'muchas' infidelidades

Danna Paola revela que permitió muchas infidelidades

“Me han tocado hombres súper machistas en mi vida, a mí me fueron infiel muchas veces y era algo que yo creía que era super normal. Yo me echaba mucho la culpa, pensaba ‘Es que yo soy bien tóxica, claro, pero a mí me ama, entonces si sale con más no importa'", declaró.

Danna Paola (Getty Images )

“Y no, cuando estás en una relación no te pasa ni por aquí ser infiel, al final es la decisión de tirar todo a la borda por un rato de placer y por pasártelo bien, si realmente la quieres pasar bien... yo no me paso por la cabeza ser infiel, ni a Alex tampoco”, agregó.

Finalmente, Danna reveló que luego de vivir tan de cerca estas experiencias, no está de acuerdo en que los niños entren de lleno al mundo del espectáculo.

Danna Paola y Alex Hoyer. (Instagram)

“Después de tanta terapia, analizo en el que yo ni de ped* dejaría que mis hijos fueran actores. A mí me manipularon las emociones desde los cinco años, de llorar, estar feliz, a mí me abrieron el grifo, pero nadie me dijo cómo cerrarlo, tanto para que hoy tenga yo mil ped*s de salud mental, de ansiedad, de ataques de pánico, que la gente no lo entiende”, puntualizó.