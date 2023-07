Hijo de Mariana Levy admite que intentó vender información de Ana Bárbara

José Emilio Fernández Levy intentó vender información sobre Ana Bárbara

“Lo que realmente pasó fue que en algún momento yo me peleé con Ana Bárbara, tuve unas diferencias con ella, unos pleitos, algunos problemas, y no sé, yo estaba solo pensando en enojo, en rencor, no estaba pensando bien, y hablé con una revista para hacer una nota de ella, no necesariamente mala, no necesariamente buena, simplemente para dar una nota de ella y yo creo que eso fue lo que se malinterpretó y empezó a ser una situación que me hizo quedar a mi mal, como de chantaje”, explicó José Emilio.

José Emilio y Paula Fernández Levy se distanciaron de su papá 'El Pirru'. (Instagram/Paula Fernéndez Levy)

Durante la charla que sostuvo con las conductoras del programa La mesa caliente de la cadena Telemundo, Fernández Levy recalcó: “Yo jamás grabé a Ana Bárbara, y mucho menos llegué con ella y le dije ‘tengo este audio que te compromete, dame esto y aquí quedamos’, ¡jamás!, yo con Ana Bárbara estoy agradecido porque con ella pude llegar el papel de una figura materna, ella estuvo ahí siempre para mí, ella fue todo, estoy muy agradecido con ella”.

Posteriormente, se transmitieron las imágenes de la conversión que Ana Bárbara sostuvo con Pato Levy, hermano de Mariana, en las que la cantante se pronuncia sobre la polémica y dice entre lágrimas:

“Lo que yo les he dado a mis hijos a todos, a los cinco, ha sido con mis defectos, con mis virtudes, una entrega con mi gordo, Emilio se aferró a mí, se aferró desde que me tocó el nacimiento emocional con él, que fue casi al cumplir el año, fue como un pedazo de mi alma, se aferró a su mami de la tierra, a mí, y era muy pegado a mí, ha sido muy pegado a mí”.