Mamma mia! Eiza González pasa un gran verano en yate junto a Michelle Rodriguez

Eiza González es captada junto a Lewis Hamilton

Incluso, hace unos días Eiza González fue captada en el mismo yate junto al piloto de la Fórmula uno Lewis Hamilton, quien supuestamente está saliendo con Shakira, lo que despertó las alarmas entre sus seguidores.

Eiza González (The Grosby Group)

Sin embargo, el paparazzi reportero Jordi Martin, quien ha seguido a Shakira de cerca desde su mudó de Barcelona a Miami, aseguró que la artista colombiana no está molesta por la salida de Lewis con Eiza, ya que en la relación que tienen “hay libertad” y no tienen nada serio todavía

“Me cuentan que entre los dos sabían muy claramente que no había nada serio y que había total libertad entre uno y otro para hacer lo que quisieran”, dijo Martin en un video que publicó en su canal de YouTube.



Mientras tanto, Eiza Gonzalez se encuentra a la espera del estreno de sus próximos proyectos, entre ellos, 3 Body Problem y The Ministry of Ungentlemanly Warfare con Henry Cavill y Jake Gyllenhaal. Esta última película contará un thriller de acción y espías de la Segunda Guerra Mundial. La película fue grabada en Nueva Zelanda y requirió que la mexican se convirtiera en una experimentada francotiradora militar.