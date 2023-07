Sobreviviente de la bomba atómica reacciona al ver 'Oppenheimer'

La vida de Yasuaki Yamashita en México

Años más tarde, en la década de los 60, Yasuaki Yamashita se interesó por la cultura mexicana luego conocer la música del trío Los Panchos, por lo que decidió aprender español, poco más tarde y con un golpe de suerte, fue contratado para integrarse a la delegación de prensa de Japón para trabajar durante los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México en 1968, desde entonces vive en nuestro país.

“México me recibió de brazos abiertos y me dio cariño. México me dio la segunda vida. Por eso el cariño y amor de los mexicanos me dio una lección para quedarme en México para siempre”, confiesa.

Sin embargo, durante décadas, Yamashita mantuvo en secreto su pasado y no fue sino hasta 1995, cuando le confesó a un amigo que era sobreviviente de la bomba atómica de Nagasaki.

Yasuaki Yamashita (Cortesía: Universal Pictures)

Desde entonces, Yasuaki Yamashita se ha enfocado a ser una de las voces que crean conciencia sobre los riesgos de las armas nucleares.

“Lo importante de ver esta película es que la gente entienda lo que pasó y que jamás pueda suceder nuevamente esta tragedia. Si se olvida, esto puede repetirse. Por eso creo que es importante que sobre todo los jóvenes la vean. Esto no se puede repetir jamás, pero jamás. Nadie puede sufrir como sufrimos nosotros. Eso se puede entender viendo esta película”, asevera.