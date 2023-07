La razón por la que Cynthia Rodríguez se embarazó in vitro de Carlos Rivera

Cynthia Rodríguez revela que se embarazó por fecundación in vitro

La esposa de Carlos Rivera explicó los motivos por los que, aunque ni ella ni él sufren de esterilidad o infertilidad, tomaron la decisión de que su primer hijo fuera producto de este método.

“Ya que regresamos de la luna de miel fue que decidimos. Ahora si decidimos embarazarnos y la verdad es que nosotros, nunca lo había dicho, no tenemos un tema de infertilidad, no habíamos intentado antes porque yo siempre me había cuidado”, confesó Cynthia al programa de espectáculos.