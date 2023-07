'Generación Amarga' retrata el desencanto en la juventud

“La obra está llena de momentos intensos, hay mucha intensidad en el sentido positivo y me atrevo a decir que es una obra que cambió el teatro y el texto por sí solo va a conectar con el público. Habla de la desesperanza que a todos nos llega en algún momento, de la frustración, del no tener un futuro o tener la incertidumbre, pero sobre todo la depresión de sentir que no hay un futuro para nosotros y para los jóvenes en general”, compartió en entrevista José Ángel Bichir.

Generación Amarga (DANIEL BLANCO AMC)

“Creo que algo en los que muchos se pueden identificar y es que un punto muy importante de la obra es las relaciones tóxicas y cómo por más que queremos a la persona que tenemos enfrente de pronto se tergiversa todo hacia un lugar muy oscuro en donde ya nadie puede salir y todos se sienten atrapados”, agregó el actor quien interpreta el personaje de Víctor, un músico frustrado e insatisfecho con su vida, quien culpa a las clases altas de su realidad.

¿De qué se trata la obra Generación Amarga?

Generación Amarga marcó un antes y un después en el teatro británico luego de la Segunda Guerra Mundial y con el tiempo se ha convertido en un referente de la dramaturgia universal.