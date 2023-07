América Ferrera nunca fue una chica Barbie. La actriz de 39 años protagoniza la nueva película de Barbie junto a Margot Robbie y Ryan Gosling , pero ahora admitió que las muñecas nunca encajaban con ella durante sus años de juventud.

En declaraciones a Harper 's Bazaar UK, explicó. “Para ser completamente honesta, nunca fui una chica Barbie. c. No podíamos pagarlas. Y simplemente no encajaban conmigo. No me veía reflejada en ese mundo de una manera que capturara mi imaginación”.