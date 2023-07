Shakira tuvo accidente que pudo ser fatal durante grabación de ‘Copa vacía’

Shakira cuenta el accidente que sufrió en el video de Copa Vacia

“Fue un rodaje muy largo (…) se rompió la pecera, se empezó a inundar el set y me tuvieron que sacar como fuera de allí. Yo no podía salir porque tenía una cola de sirena y no podía salir escalando”, relató Shakira durante la entrevista con Alejandra Espinoza para el programa Primer impacto.

Shakira y Manuel Turizo en el video de 'Copa vacía'. (Especial)

Luego, la intérprete de éxitos como Monotonía y Te felicito confesó que el accidente pudo tener consecuencias fatales. “Me tuvieron que sacar con una grúa a lo 'Sálvese quien pueda'. Menos mal que solo fue una anécdota y estoy aquí para contarlo”, agregó.

En esa misma entrevista, la barranquillera contó que su colega colombiano le advirtió lo que podría pasarle con la pecera. “Manuel me lo había advertido, que si iba a romper la pecera. Yo le dije que era imposible, que teníamos unos estándares de seguridad a prueba de balas y resulta que tenía razón. Lo que él vaticinó se cumplió”, declaró al respecto.



Con respecto a Manuel Turizo, en una entrevista anterior Shakira comentó que quería compartir ese tema musical con una persona de su tierra. Según ABC, la cantante reveló que la canción Copa vacía la escribió en el 2022 y es un tema muy especial. Por tal motivo pensó en Manuel, debido a que tiene una buena calidad de voz y el tono grave.