Cariñoso video de Thalia y Tommy Mottola confirma que no hay crisis

El video de Thalia con Tommy Mottola confirma que no hay crisis entre ellos

En febrero pasado trascendió que la pareja estaría lidiando con problemas que apuntan a una infidelidad por parte del empresario con la cantante peruana Leslie Shaw, con quien Thalía grabó el tema Estoy soltera en 2020 también junto a Farina.

Thalia y Tommy Mottola suman 22 años de matrimonio. (Jamie McCarthy/Getty Images)

De inmediato, la presentadora Lili Estefan, entrañable amiga de ambos, dijo que ninguno saldría a desmentir los rumores o subiría una foto juntos para confirmar que su matrimonio sigue viento en popa, pero poco después, Thalia y Tommy reaccionaron y a través de sus stories.

Ella compartió una imagen desde la comodidad de su casa viendo la televisión y a la par, Tommy Mottola presumía cómo consentía a su familia mientras preparaba platillos italianos en la cocina.

Después los vimos juntos en otros eventos y por si aún quedaban dudas de que continúan muy enamorados y no planean separarse, este viernes la intérprete de No me enseñaste le mandó un mensaje por su cumpleaños 75.

En el video que Thalia compartió en su cuenta de Instagram, se ve a la pareja muy cariñosa mientras ella sentada sobre las piernas del productor musical.