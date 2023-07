El poderoso motivo por el que Erika Buenfil quiere seguir soltera

En una reciente entrevista para el matutino Hoy, Buenfil aseguró que no le preocupa estar soltera debido a que tiene un poderoso motivo.

“No, no tengo tiempo, ni ganas, si sabe andar atrás de mí pues adelante, pero no creo que los que a mí me gusten quieran andar detrás de mí, entonces no sabemos”, explicó la actriz.

Entre otras cosas, Erika remarcó que el único dueño de su tiempo es su hijo Nicolás, quien acaba de cumplir la mayoría de edad en febrero pasado.

“Estoy muy ocupada y mi tiempo libre es para descansar yo, obviamente para mi hijo Nicolás. Tal vez soy egoísta, seguramente soy muy egoísta, tal vez más adelante, ya llegará”, aseguró.