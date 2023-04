“Aterra horrible”: Así afectó a Erika Buenfil la muerte de Julián Figueroa

Erika Buenfil habla de la muerte con su hijo Nicolás

A pesar de que el tema de la muerte es muy difícil de tratar en cualquier familia y para la que forman Erika Buenfil y su hijo no ha sido la excepción, la actriz de telenovelas como Perdona nuestros pecados y Vencer el pasado aseguró que ella ya lo ha discutido con Nicolás.

“No le gusta, a él no le gusta; claro que lo hemos hablado. A él, cuando tenía 2 años y medio, murió su abuelita, mi mamá, y no lo relacionaba, estaba muy bebé, y cuando queremos tocar el tema, a él no le gusta mucho, pero sí, duramente hay que hablarlo”, explicó la actriz.

Erika ya le dio instrucciones precisas a su hijo para el día en que ella muera (Germán Nájera + Ivàn Flores)

Sobre el fallecimiento de Julián Figueroa, quien tenía 27 años de edad, Erika Buenfil envió buenos deseos para Maribel Guardia y se dijo “espantada” tan sólo con el hecho de imaginar que algo semejante pudiera pasarle a ella.

“Aterra horrible, no lo quieres ni pensar, creo que por eso fue el shock, de pensar en… no lo quieres ni pensar, me aterraría, o sea, Dios nos cuide, pero a Maribel le sucedió y ahorita ella tiene que reconfortarse, poco a poco”, expresó la actriz.