“Pensé que me matarían”: Lety Calderón habla de su papel en ‘Madre de alquiler’

Lety Calderón batalló para interpretar su papel en la serie 'Madre de Alquiler'

“Cuántas veces te dicen: ‘¿Tienes novio?, ¿Cuándo vas a tener novio?, ¿Cuándo te casas?, ¿Cuándo tienes un hijo?, ¿Cuándo al otro?’ Y no acaba. Nora Huizar no es una mujer amorosa, maneja a sus hijos a su conveniencia y me costó mucho trabajo hacerla”.

Lety Calderón es 'Nora Huizar' en la serie de Netflix. (Cortesía)

Sobre todo porque Lety Calderón es mamá de una persona con Síndrome de Down. “Entonces, no concibo que si el bebé nace con el pie equino varo ella diga: ‘tírenlo a la basura’. Además, a Yeni (Shaní Lozano) la llama despectivamente como ‘la india’ y eso no es correcto porque las mujeres estamos demostrando que podemos seguir adelante con nuestros hijos”.

En 2002, la actriz inició una relación sentimental con Juan Collado. Fruto de su amor, en 2004 nació su hijo Luciano y al año siguiente Carlo.

Parecían la familia perfecta hasta que en 2007 trascendió que el abogado sostenía un romance oculto con Yadhira Carrillo que meses después se comprobó, por lo que prácticamente ella ha criado a sus hijos sin la ayuda de él.

“De alguna manera, soy madre soltera porque he educado a mis hijos sola y los he sacado adelante sola. Había parlamentos que, te soy sincera, que me costaba mucho trabajo decir porque soy defensora de los indígenas y nunca discrimino; incluso, he llegado a pensar que quien me vea en la calle seguro me va a matar”, concluyó.

Creada por Araceli Guajardo, Madre del alquiler gira en torno a una poderosa familia de empresarios mexicanos que contrata los servivios de una mujer como madre sustituta y a cambio le prometen sacar a su papá de prisión y eso no ocurrirá.

También actúan Luis Ernesto Franco, Marcela Guirado, Minnie West, Emmanuel Orenday y Cecilia Toussaint, entre otros.