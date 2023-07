Jennifer Lopez responde a críticas por vender bebidas alcohólicas

JLo se defiende de críticas por lanzar marca de bebidas alcohólicas

Jennifer Lopez se defendió de las críticas por lanzar una marca de bebidas alcohólicas y haber presumido durante mucho tiempo que no toma alcohol. Sin embargo, le recordó a los opinólogos de redes sociales que sí lo ha hecho.

Jennifer Lopez (Instagram)

“Hace muchos años, como podrán verlo en las fotos de hace 10 ó 15 años, tomaba el coctel ocasional. Disfruto los cocteles ocasionales. Consumo responsablemente, pero no lo hago hasta perderme. Lo hago de forma social y para pasarla bien y relajarme, pero siempre responsablemente”, aseguró JLo en la grabación.

La intérprete de temas como On the Floor y Jenny From the Block demostró una vez más que es una gran mujer de negocios y, ante los comentarios negativos que recibió, su respuesta dejó en claro que tenía toda una estrategia preparada para contrarrestar las opiniones que recibiría en contra de esta nueva aventura empresarial.