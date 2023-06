José Eduardo Derbez confiesa que considera a Omar Fayad como a un papá

¿Cómo es la relación de José Eduardo Derbez y Omar Fayad?

José Eduardo Derbez no se ha limitado a habar sobre su padrastro, en varias ocasiones ha contado que su relación con Omar Fayad ha sido buena desde siempre.

Recientemente, en entrevista contó cómo tomó la noticia sobre que Victoria Ruffo ya se había comprometido con Omar Fayad.

“Cuando le propuso matrimonio Omar a mi mamá, mi mamá me dijo: ‘Tú y yo somos un equipo, somos unos, pero primero estás tú' y para mí fue... yo quería ver feliz a mi mamá y yo la veía feliz con él”, confesó.

José Eduardo Derbez, Victoria Ruffo y Omar Fayad. (Instagram/José Eduardo Derbez)

Sobre tener "dos papás", José Eduardo confesó que en algún momento tuvo miedo de que Omar intentara sustituir a su papá, algo que finalmente no pasó, pues el político siempre se mantuvo al margen de la relación con Eugenio Derbez.

"Yo tengo un papá, si quieres ausente, si quieres no lo veo tanto, lo que quieras, pero tengo un papá. Entonces siempre fue este rollo de no va a sustituir a mi papá, no quiero que vaya a sustituir a mi papá, ni quiero que me regañe, ni me va a castigar", aseveró.