¿Kim Kardashian para el Emmy?; sus colegas la alaban como actriz

La trayectoria de Kim Kardashian

Kim Kardashian pasó de ser la asistente, stylist y una de las mejores amigas de Paris Hilton para convertirse en una de las estrellas más grandes de la televisión mundial gracias al éxito del reality show Keeping Up With The Kardashians. Todo ello, luego de que –al igual que Paris– un video sexual la puso en el mapa de las celebridades que son famosas por el hecho de ser famosas.

Tras consolidar su nombre como estrella de Hollywood, fundó la firma de moda SKIMS y ahora se encuentra dedicada también a sus estudios de Derecho para luchar, entre otras causas, por la reforma del sistema penitenciario de Estados Unidos, un tema al que ha dedicado tiempo y esfuerzo recientemente.

Kim Kardashian asegura que ser mamá soltera la mandá a dormir entre lágrimas (Instagram/Kim Kardashian)

Sin embargo, para hacer un buen papel como actriz en la serie American Horror Story: Delicate, Kim se preparó a conciencia y para ello tomó clases de actuación. En realidad, ésta no sería la primera vez que trabaje como actriz, ya que en octubre de 2021 fue anfitriona del programa Saturday Night Live y participó en muchos de los sketches junto a su ex novio Pete Davidson.

Al ser cuestionada sobre su salto a la ficción, la empresaria de 42 años reconoció en su momento que quería cultivar sus "destrezas interpretativas" y seguir "creciendo" como profesional. "Es interesante salir de tu zona de confort y probar cosas nuevas. Estoy muy ilusionada con esta experiencia. Por supuesto que estoy recibiendo clases. Es un gran reto, pero me encanta ponerme retos", reveló Kim Kardashian en una entrevista con Variety.

Con información de Bang Showbiz