Jaydy Michel habla de la depresión de Alejandro Sanz: “És muy valiente”

Jaydy Michel habla de la depresión de Alejandro Sanz

“El por qué del malestar, no lo sé. Sí he estado en contacto con él y son cosas que yo creo que pueden suceder. Me parece maravilloso que haya dado luz cuando no suele abrirse en esos aspectos, creo que eso es algo muy valiente de su parte”, comento la modelo mexicana en entrevista para el programa Ventaneando.

La modelo Jaydy Michel. (Carlos Alvarez/Getty Images)

Jaydy, quien es mamá de Manuela, la primogénita de Sanz, consideró que todos atravesamos por malos momentos y aplaudió que él externara su sentir en busca del desahogo, el consuelo o el ánimo para continuar hacia adelante.

“Mi hija le ponía el otro día ‘fuerte y valiente’, y yo creo que es así”, apuntó al tiempo de hacer un llamado a la empatía hacia el intérprete de Viviendo de prisa luego de que también trascendió que si él se sentía mal era porque recién había terminado su relación con Rachel Valdés, con quien mantenía un noviazgo desde hace más de tres años.