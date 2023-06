Critican a Natalie Portman por querer salvar su matrimonio tras infidelidad

Comparan a Natalie Portman con Shakira

“Ellos (Natalie y Benjamin) no se han separado y están tratando de arreglar las cosas. Ben está haciendo todo lo que puede para que Natalie lo perdone. Él la ama a ella y a su familia. Natalie es extremadamente reservada y no tiene intención de mostrar esto en los medios. Su mayor prioridad es proteger a sus hijos y su privacidad”, contaron fuentes al portal Page Six.

Natalie y Benjamin son muy celosos de la privacidad de sus hijos, Aleph y Amalia (Getty Images)

Ante la decisión de luchar por su matrimonio y por su familia, la actriz ha sido duramente rechazada por sus seguidores en redes sociales, quienes consideran que la actriz debió haber puesto fin a su relación (como lo hizo Shakira con Gerard Piqué hace poco más de un año).

Mientras se decide el final (o continuación) de su historia al lado de su aún Benjamin Millepied, Natalie Portman decidió reaparecer sola este fin de semana en las gradas del estadio Parque de los Príncipes, donde vio el partido de futbol entre el Paris Saint-Germain y el Clermont Foot 63.

Con información de Agencia México