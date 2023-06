Piqué no logra el objetivo: retira orden de alejamiento contra fotógrafo

¿El fotógrafo Jordi Martin es amigo de Shakira?

La prensa española ha reportado que Piqué está seguro de que el periodista es informado por Shakira de sus asuntos personales.

Al respecto, el paparazzo declaró: “No me soporta porque siempre he sido más próximo a Shakira”.

Shakira y Gerard Piqué con sus hijos Milan y Sasha. (Instagram/shakira)

"Siempre me he posicionado con Shakira en los programas para Latinoamérica en que colaboro, particularmente, El gordo y la flaca (Univisión). Yo creo que la inquina viene por ahí. Pero quiero dejar algo muy claro: solamente me limito a hacer mi trabajo y en este caso es fotografiar en la vía pública a un personaje muy famoso que genera millones de titulares en los medios, un personaje que despierta muchísimo interés mediático”, añadió Jordi Martin.