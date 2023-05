Christian Nodal le hace una importante promesa a su hija antes de nacer

En una entrevista que el intérprete de Botella tras botella le dio a Andrea Escalona para el programa matutino Hoy, la conductora le preguntó si ya había compuesto una canción para su hijita, a lo que el cantante aseguró que no.

“No, no, no, yo creo que eso va a llegar en algún momento. Yo sí siento que igual me inspira un montón, no sólo para componer, sino en otras cosas”, aseguró Nodal, dejando ver que, al igual que la conductora, quien se convirtió en mamá recientemente, sus prioridades cambiarán cuando nazca su bebé.