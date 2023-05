Nacho Palau reacciona a la sentencia a favor de Miguel Bosé sobre paternidad

Nacho Palau reacciona a la sentencia a favor de Miguel Bosé

Tras hacerse pública la noticia, Palau aprovechó las redes sociales para confesar la tristeza que siente por esta “terrible” determinación jurídica.

“Quiero compartir con vosotros este momento difícil. Creo que debería o debo: hoy, finalmente, no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento en que nacieron. Les han dicho que no es verdad algo que viven y sienten: les han dicho que no son hermanos”, comentó Palau.

“También les han dicho algo en contra de lo que saben perfectamente: que no tienen dos papás. Todo esto después de cinco largos años muy complicados para todos”, agregó.

Miguel Bosé junto a sus hijos. (Instagram.)

Antes de dar por terminado el asunto, Nacho subrayó: “Esa es la noticia y, bueno, la verdad es que no sé... Tenía mucha esperanza y mucha fe en que esto se resolviera mejor, pero bueno... Creo que habría que intentar dar pasos a favor de los momentos que vivimos. La sociedad avanza y las leyes también tienen que avanzar y ponerse al día”.