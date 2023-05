Alejandro Fernández sigue molesto después de que demandó a Luis Miguel

A Alejandro Fernández le despreocupa lo que Luis Miguel piense

“No, no sé, sí hubo un tema legal en donde yo salí ganando porque tenía todas las de ganar, y dos, no estoy, o sea, no me despierto para ver qué ching*dos hace Luis Miguel o qué pensará”, comentó en entrevista con Ventaneando dejando en claro que intentar de nuevo una gira con él no estaría entre sus planes.

Alejandro Fernández (Instagram)

“No, no, no, le deseo lo mejor, que le vaya muy bien, y que le vaya muy bien si va a hacer otra gira con alguien más. Que Dios me lo bendiga y que la puedan hacer”, añadió quien es uno de los máximos intérpretes de la música ranchera a nivel internacional.

Donde sí le interesaría trabajar es el terreno de los famosos Corridos Tumbados. Ya lo hizo con Natanael Cano, ahora espera colaborar con Peso Pluma.

“Todo el mundo lo critica pero lo que está sucediendo es que todo el mundo lo está consumiendo y lo que está provocando es que mucha gente esté tratando de hacer estos corridos. Esta nueva versión del género de regional mexicano está muy interesante y a mí sí me gusta mucho”, apuntó.