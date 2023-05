Paulina Rubio llega tarde a programa de TV y recuerda a su mamá entre lágrimas

Paulina Rubio causa 'incómodo momento' en la televisión española

Si su llegada tarde al estudio del programa español Y ahora Sonsoles o el breve pero notorio momento en que dejó ver su ropa interior no fueron suficientes para que la producción tuviera los nervios de punta con la presencia de Paulina Rubio, la intérprete de Ni una sola palabra –además– reaccionó con actitud de “diva”, según calificaron algunos medios, cuando una integrante del staff se acercó a ella para colocarle el micrófono de solapa en la blusa, luego de que éste se cayó cuando la cantante se quitó la chamarra.

“No me lo pongas ahí porque el micro es más pesado que la camisa, me vas a ver la tetilla”,, dijo Paulina a la mujer que se acercó a ayudarla con el aparato. “Así no. Ay, mi amor no me hagas esto enfrente de la gente”, continuó Paulina, quien de acuerdo con videos que circulan en redes sociales hablaba con el acento españolado que le dejaron las temporadas que vivió en aquel país y sus romances con Nicolás Vallejo-Nágera y Ricardo Bofill.