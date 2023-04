Eugenio Derbez le dio así el pésame a Victoria Ruffo por la muerte de su mamá

¡Alessandra Rosaldo estuvo a punto de dejar De viaje con los Derbez

Durante la promoción de la tercera temporada del reality show, De viaje con los Derbez, Alessandra Rosaldo confesó que estuvo a punto de dejar el proyecto debido a que durante las grabaciones se puso en riesgo su vida y la de su hija Aitana.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez (Hep Arjona)

“Yo entré en pánico, estaba en shock, estaba muy asustada y me sentí sola, me sentí como ‘Soy la única loca que está viendo el peligro y todos los demás se están riendo’. Para mí, la prioridad es si estamos en peligro, me vale cuántas cámaras hay en frente, no voy a poner a mi hija en peligro. De hecho, después de eso yo hablé con la producción y les dije ‘Si así va a ser eso, olvídenlo, yo me regreso en este momento con mi hija'”, contó.

Eugenio Derbez compartió que continúa recuperándose de su lesión en el hombro que sufrió el año pasado jugando con un dispositivo de realidad virtual con su hijo Vadhir.

José Eduardo, Aislinn, Vadhir, Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo (Hep Arjona)

“Es muy complicado que tuviera una movilidad normal, pero bien, lo que no puedo es para atrás, o sea, mentar la madre no puedo, o sea que es bueno, bueno, con la izquierda sí [puedo] si me buscan, pero ahí voy, el año que entra se las voy a poder mentar con mucho gusto”, declaró.