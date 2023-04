La razón por la que Jennifer Garner no deja que sus hijos usen redes sociales

En cuanto a la reacción de Violet, de 17 años de edad, Seraphina, de 14, y Samuel, de 11, ante tan drástica decisión, la protagonista Si tuviera 30 señaló: “Mi hija mayor está agradecida”.

Jennifer Garner (©GettyImages 1357912585)

“Ya veremos. Quiero decir, es un largo camino. Me quedan un par más, así que, toco madera, veremos si realmente aguanto”, agregó.

Hijos de Jennifer Garner conocen lo que pasa en redes sociales

En una entrevista para la revista Stellar Magazine, Jennifer Garner compartió que sus hijos sí están al tanto de lo que ocurre en las redes sociales.

Jennifer Garner y Ben Affleck (Getty Images)

“No es que ellos no tengan acceso a todo tipo de cosas en línea. Solo porque no tengan cuentas en las redes sociales no significa que no estén interactuando con lo que hay en Instagram, TikTok y todas esas”, aseveró.

“Simplemente no lo están haciendo personalmente, en sus propios dispositivos”, explicó la actriz, quien también reveló que prefiere no enterarse de nada de la vida de su ex Ben Affleck, incluidos los memes que ha protagonizado.