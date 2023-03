Jueza suspende orden de aprehensión contra Pati Chapoy y sus colaboradores

“Vamos a dar a conocer nuestra respuesta como grupo de ‘Ventaneando’ y como programa de televisión a todos los infundios que el viernes pasado fuimos objeto. Usted quiere saber qué pasó, somos el único medio autorizado para decírselo a ustedes”, expresó Chapoy.

Por su parte, Bisogno informó que no podían dar detalles de lo que ocurre, pero aclaró que no se trata de un delito, si no de una restricción sobre una nota que presentaron en el programa.

“Se ha especulado sobre nuestra situación jurídica, pero al tratarse de un procedimiento en trámite no podemos proporcionar detalles sobre la injusticia a la que estamos siendo sometidos”, detalló.

Finalmente, Pati refirió: “más adelante […] vamos a dar cuenta de qué fue lo que ocurrió... fue una nota que publicó Ventaneando, poniendo las dos partes, porque somos un medio de investigación periodística y en el momento que surge una noticia, nota o entrevista tenemos la obligación de poner la parte denunciante y denunciada, eso fue lo que le molestó a cierta persona que en este momento no puedo dar su nombre”.