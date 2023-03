Cumplen la última voluntad de Rebecca Jones, así la despidieron

¿Cuál fue el último mensaje de Rebecca Jones?

“En dos semanas se prepara algo que ella orquestó para que todos ustedes y el público estén invitados, les va a sorprender mucho”, prometió.

Rebecca Jones murió este miércoles a los 65 años. (Agencia México)

Cuando Rebecca Jones fue diagnosticada con cáncer de ovario, a finales de 2017, se sometió a un tratamiento a base de quimioterapias y radioterapias para enfrentarlo. Dos años después fue dada de alta y entró a un periodo de remisión que le permitió retomar sus actividades laborales y personales de manera normal.

En agosto del año pasado, Alejandro Camacho reveló a los medios de comunicación que a su expareja le había regresado el cáncer, versión que ella negó tajantemente asegurando que se encontraba perfectamente bien y pidió que no se creyera en los comentarios de otras personas.

En noviembre de 2022, Jones grababa la telenovela Cabo y comenzó a sentirse mal. Fue internada en el hospital debido a una deficiencia pulmonar y neumonía de la que se recuperó gracias a que fue intubada a tiempo, según declaró. Cuatro meses después reapareció públicamente ya recuperada aunque visiblemente muy delgada.

“Sí. Ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Exupery: Lo esencial es invisible a los ojos. (Y créanme, ocho días en terapia intensiva, adelgazan a cualquiera; ya los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo sé que cada día estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios siempre está conmigo. No, tampoco estoy ‘luchando’, porque todos luchamos día con día por vivir (al menos yo pienso que así debería ser)”, escribió el pasado 5 de marzo a través de sus redes sociales.

De acuerdo con Sylvia Pasquel, este año tenían previsto llevar a escena la obra Rosa de dos aromas, bajo la producción de Rubén Lara, pero ese proyecto ya no podrá concretarse.