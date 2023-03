¿Qué es el ayuno intermitente, el método de Chris Martin para estar en forma?

¿Por qué hace ayuno intermitente Chris Martin?

Sin embargo, no fue su ex esposa quien lo convenció para que se uniera a una moda que ella misma contribuyó a popularizar en su momento en los círculos de Hollywood.

La inspiración surgió de un encuentro con Bruce Springsteen durante el que descubrió que su ídolo solo hace una comida en todo el día.

"Tuve la suerte de ir a comer con él después de que tocáramos en Filadelfia el año pasado. Llevaba una dieta muy estricta y yo no daba crédito a mis ojos porque estaba más en forma que yo. Su esposa Patti me explicó que solo come una vez al día. Y me dije: 'Bueno, ahí vamos. Ese es mi próximo reto", reveló en el podcast 'Conan O'Brien Needs A Friend'.