Muere la actriz Rebecca Jones

Más tarde, su equipo de relaciones públicas emitió un comunicado en el que detalló que la actriz se mantuvo acompañada de su familia.

“Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajo toda su vida”.

En el mismo documento, se señaló que, siguiendo su última voluntad, habrá una ceremonia para despedirla.

¿De qué murió Rebecca Jones?

En 2017, se hizo público que Rebecca Jones padecía cáncer de ovario y a finales de 2018 anunció que lo había vencido tras someterse a quimioterapias y una cirugía.

A mediados de 2022, circuló la versión de que el cáncer había hecho metástasis en su cuerpo, sin embargo, ella lo negó. “Son datos completamente falsos, dicen que me dio otra vez en el ovario... cosa que está mal porque ovarios sí tengo muchos pero ya no tantos, desde el principio me los quitaron. Eso es lo que más coraje me da, hay mucha gente padeciendo esto a niveles muy serios”, declaró en aquel entonces.

En noviembre de ese mismo año, la actriz fue hospitalizada por una infección que derivó en neumonía y deficiencia pulmonar, razón por la que abandonó la grabación de la telenovela Cabo. Semanas más tarde superó la situación y salió de terapia intensiva.

"Lo que me pasó fue muy fuerte, ingresé con neumonía, tres bichos muy agresivos que se me metieron al pulmón y los doctores me salvaron", contó.

Su última aparición pública ocurrió hace unos días en una función privada de más reciente película, Nada que ver, en las oficinas de la distribuidora de la cinta, Videocine.

Todos los invitados de la actriz estuvieron muy animados. (Especial)

La lucha de Rebbeca Jones contra el cáncer

A finales de 2018, Rebecca Jones compartido una gran noticia: había vencido el cáncer. Tras meses de valiente lucha, la actriz logró superar el cáncer de ovario y anunció su regreso a los escenarios y las pantallas.