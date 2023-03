Rebecca Jones cuenta la verdad sobre su estado de salud

“Yo no quería, bueno no quise ir a la premier grande porque algunos medios me atacan muchísimo y que triste que tenga que decir eso, pero es la verdad, hay algunos medios que dicen ‘Rebecca está enferma y nosotros tenemos la razón’, celebran que ellos han dicho que yo tuve cáncer desde febrero del 2018 […] así como yo lucho para que no vuelva, todos luchamos por la vida, me molestaba mucho que me preguntaran cosas que eran, primero mala información para el público, y segundo '¿No le da miedo?', pues no, no me da miedo, tan no me da miedo que aquí estoy”, explicó al respecto.

Todos los invitados de la actriz estuvieron muy animados. (Especial)

Sobre los señalamientos por su bajo peso, Rebecca replicó: “Afortunadamente primero que nada somos espíritu más que materia. Lo que somos es un cascarón andante con un espíritu adentro, el único que dice hasta donde llegamos físicamente o corporalmente es Dios, lo de más seguimos siendo espíritu, lo que hay que apreciar de cada persona pues es eso, lo de la delgadez es lo de menos”.