FOTOS: Rebecca Jones reaparece para una función privada de más reciente película

¿Qué dijo Rebecca Jones de su padecimiento?

Aquel noviembre de 2022, Rebecca tuvo que parar sus actividades y con toda valentía firmó la autorización para que los doctores la intubarán. "Lo que me pasó fue muy fuerte, ingresé con neumonía, tres bichos muy agresivos que se me metieron al pulmón y los doctores me salvaron", contó.

La protagonista de Cuna de Lobos también reveló, en aquel momento, que "me tuvieron en terapia intensiva, me entubaron y si hubiera escuchado la palabra intubación no sé si me hubiera dejado… me salvaron". Como la guerrera que es, volvió a las redes sociales el 11 de enero de 2023.

Regreso a las redes sociales

Jones publicó un sentido mensaje en enero para tranquilizar a todos sus seguidores: "Con unos kilitos de menos, pero con exceso de amor y muchas ganas de vivir y volver a las andadas, deseo para todos un muy feliz y vital 2023". Tal fue su recuperación que, a finales del mismo mes, pudo tomar unas vacaciones.

"No hay más que el sol, paraíso, oxigeno puro y descanso. Los amo y siento su amor siempre", escribió Rebecca para acompañar un video y, aunque no reveló el destino, se le pudo ver muy mejorada, en traje de baño y rodeada de exóticos paisajes y de coloridos pavorreales.

Rebecca Jones acudió a una función especial de 'Nada que ver' que la distribuidora organizó para ella y sus más cercanos. (Especial)

Para febrero, pocos días antes de que terminara Cabo, Jones quiso mostrar su gratitud con El Güero y con la actriz que "le entró al quite" para llevar a buen puerto a su personaje, así como para hacerle saber a sus compañeros lo bien que se la pasó con ellos: "(Fue) uno de los proyectos que más he disfrutado en toda mi carrera".

Recordó que fue su salud la que no le permitió seguir adelante. "Agradezco infinito a la vida haber gozado de este equipo maravilloso de actores, de producción y técnicos de primera. Gracias Azela Robinson@azelarobinson por haber tomado la estafeta con tal profesionalismo y calidad, te estaré eternamente agradecida".