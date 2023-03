Madonna envía fuerte mensaje a las mujeres que los hombres deberían entender

Madonna siempre se ha 'expresado a sí misma' en contra del patriarcado

“De ahora en adelante diré cosas como ‘Eres resiliente’ o ‘Eres extraordinaria’, no porque no crea que eres hermosa, sino porque necesito que sepas que eres más que eso”, añade la cantante de 64 años, quien en 2023 se embarcará en una nueva gira de conciertos por distintas ciudades del mundo y para la cual ya está en plenos ensayos, según ha dejado ver a través de sus redes sociales.

“​​Feliz Día Internacional de la Mujer, a todas las Mujeres Extraordinarias que han sido Subvaluadas… ¡Que somos la mayoría de nosotras!”, escribió la cantante junto al video.

Madonna y sus seis hijos, Lourdes, Estere, Rocco, David, Stella y Mercy (Instagram/madonna)

Un día antes, a través de su cuenta de Twitter, Madonna compartió una frase de la artista Leslie Winer que en el marco del Día Internacional de la Mujer hace eco de la queja que expresó la Reina del Pop luego de ser criticada por su aspecto físico al aparecer en la entrega del Grammy.

“Lo que parezco es más importante que lo que hago. Si me violaron debe haber sido mi culpa. Si me golpean, debo haberlo provocado. Si levanto la voz soy una perra regañona. Si me gusta follar soy una puta”, compartió la cantante quien recientemente confirmó que está estrenando novio (y sí, mucho más joven que ella).