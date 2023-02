Travis Barker sufre accidente semanas antes de la gira de Blink-182

En diciembre, DeLonge, de 47 años, declaró que el próximo álbum de Blink-182, que aún no tiene título, pero que es "lo mejor que hemos hecho".

"Cinturón de seguridad. Personalmente estoy loco y muy orgulloso de lo que hemos creado JUNTOS”, escribió en Instagram . “Como una fuerza unificada de diversión, eterna juventud y, sobre todo, amigos cercanos”, agregó.

Los fans de la agrupación se alegraron de saber que los miembros fundadores de Blink-182, DeLonge, de 47 años, y Hoppus, de 50, habían reparado su amistad de años después de que a este último le diagnosticaron cáncer en etapa 4 a principios de 2021. El bajista anunció que estaba libre de cáncer en septiembre. .

Durante su próxima gira, el grupo detrás de éxitos como ‘All the Small Things’ y ‘What's My Age Again?’ está listo para adornar el escenario de varios festivales de música, incluido Lollapalooza en Argentina, Chile y Brasil, así como también When We Were Young en Las Vegas en octubre.

Sus teloneros serán Wallows en Latinoamérica, Turnstile en Norteamérica, Rise Against en Australia y The Story So Far en Europa. La gira se extenderá hasta marzo de 2024.