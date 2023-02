Diego Boneta responde al descontento de la familia de Paco Stanley por bioserie

Diego Boneta prefiere no hablar de Luis Miguel

Sin embargo, como las interrogantes con relación al problema de los derechos para realizar la serie continuaban, Diego únicamente agregó: “Yo estoy acá, como actor echándole todas las ganas y espero que la gente disfrute de esta serie”.

Diego Boneta. (Frazer Harrison/Getty Images)

Por otra parte, Boneta prefirió no emitir ningún tipo de comentario respecto a la versión que afirma que Luis Miguel y su compadre Enrique Ponce habían tenido una fuerte discusión luego de que el artista inició un romance con la ex esposa del torero.

“Híjole, honestamente no tengo idea y no me gusta platicar, o sea, yo de mí te puedo decir lo que quieras, pero de alguien que no sea yo, no es mi lugar”, dijo al respecto.