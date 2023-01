Damar Hamlin habla por primera vez de su paro cardíaco en pleno juego de NFL

Desde que me convertí en Buffalo Bill, no ha habido más que amor y apoyo genuinos. Realmente me animó y me ayudó a superar los momentos más difíciles'.

Agradeciendo a otro fanáticos de la NFL, Damar dijo:

'Solo para dejar de lado la lealtad del equipo, apoyar la vida de un niño y solo la humanidad de un jugador que viste el azul de Buffalo, poner la humanidad por encima de la lealtad del equipo, le mostró al mundo la unidad sobre la división'.