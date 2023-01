Ignorada por el Oscar, Viola Davis hace dura crítica a Hollywood

Ahora la también estrella de la serie How to get away with murder –y quien en 2017 ganó el premio de la Academia en la categoría de Mejor Actriz de Reparto– criticó recientemente la forma en que Hollywood “avergüenza” a las actrices por envejecer y reveló la forma en que ha logrado reconciliarse con su físico y con quien es en la actualidad, conectando con la niña que fue.

La actriz de 57 años recalcó la presión social ejercida sobre las mujeres en el negocio cinematográfico, uno muy “consciente de la imagen”, para que mantengan su apariencia juvenil.