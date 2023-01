Noah Schnapp, Will de ‘Stranger Things’, sale del clóset

Noah Schnapp, actor de Stranger Things, es gay

En julio pasado, al estrenarse los últimos dos capítulos de la cuarta temporada de la serie protagonizada por Winona Ryder, Billie Bobby Brown y compañía, Noah Schnapp reveló a Variety que su personaje era gay y estaba enamorado del personaje de Finn Wolfhard.

De acuerdo con el medio estadounidense, Noah dijo que la homosexualidad de Will "siempre estuvo ahí, pero nunca se supo realmente”, ya que el personaje empezó siendo un niño. Sin embargo, todo cambió en la cuarta temporada del programa creado por los hermanos Duffer, ya que los protagonistas alcanzaron la adolescencia.

Noah Scnhapp, actor que interpreta a Will de 'Stranger Things', sale del clóset (Getty Images)

“Ahora que ya creció, lo convirtieron en algo muy real y obvio. Ahora está 100 por ciento claro que es gay y que ama a Mike”, aseguró entonces el actor a Variety.

El actor comentó con el medio especializado en entretenimiento que fue muy respetuoso y no reveló nada sobre el desarrollo que tuvo su personaje en la serie y que en la temporada más reciente mostró muchos más aspectos de su personalidad y de su sexualidad.

“Creo que está muy bien hecho, porque es muy fácil hacer que un personaje sea gay de repente”, dijo Noah, quien ahora –tras salir del clóset– deja ver que, en cierta forma, su propia autoaceptación pudo servir de “alimento” para darle vida y realismo a Will en el set.

Noah Scnhapp, actor que interpreta a Will de 'Stranger Things', sale del clóset (Getty Images)

“La gente se ha acercado a mí: estaba en París y este hombre de 40 años se me acercó y me dijo: ‘Guau, este personaje de Will me hizo sentir muy bien. Me sentí muy identificado con él. Es exactamente como era yo de niño’. Eso me hizo muy feliz al escucharlo. (Los hermanos Duffer) están escribiendo este personaje real y este viaje real y lucha real y lo están haciendo muy bien”, afirmó el actor.