El asiento que Anna Ferro reservó para Fer del Solar en su mesa de Navidad

Anna Ferro busca hablar con Ingrid Coronado

“Me encantaría, la verdad, no por nosotras, sino por nuestros hijos, creo que sería lo más viable. No he tenido contacto con ella, sí la busqué, entonces si desde un principio no la encuentro y no puedo contactarla, yo sé que, en este momento por toda esta situación, menos. Preferiría que lo hiciéramos, si estuviéramos o quisiéramos las dos juntas, pero con nuestros respectivos abogados”, explicó Ferro en entrevista para el programa Ventaneando.

Sin embargo, la maestra de yoga y pilates fue contundente al confesar que no está dispuesta a renunciar a la parte que su fallecido esposo le dejó para cuando él faltara.

“No, porque es algo que él en vida lo dejó y es respetar y honrar. Tengo derechos como tienen derechos sus hijos, pero yo también tengo derechos como su esposa. Y también hay otros documentos que a mí me amparan como su esposa, no nada más es el testamento”, subrayó.

Anna también quiso dejar en claro que la conocida conductora de televisión ya tomó posesión de los dos departamentos que Fernando le heredó a sus hijos Luciano y Paolo.