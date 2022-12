Catherine Zeta-Jones se arrepiente de no haber sido una chica 'Bond'

La actriz cree que su tiempo para ese personaje ya pasó.

La ganadora del Oscar, de 53 años, dijo que la estrella de 007, Sean Connery, la apoyó como un reemplazo para él como espía después de que se hicieron cercanos filmando juntos la película criminal de 1999, Entrapment.

Catherine Zeta-Jones. (Jon Kopaloff/Getty Images)

“'Me hubiera encantado haber interpretado a Bond. Tuve una relación tan maravillosa con Sean Connery, hicimos ese filme hace años, y él era como mi hermano mayor, mi padre, mi apoyo. Realmente lo amaba. Soy una fanática de Bond y él me dijo una vez: ‘Hubieras sido un gran Bond, niña. Pregunté: ‘¿Una chica Bond o Bond?’ Él dijo: ‘Bond, chica’. Dije: ‘¡Dios mío, me hubiera encantado haber interpretado a Bond!, pero creo que ese tiempo ya pasó”, dijo la actriz al diario The Sun este domingo.

A pesar de las peticiones recientes para que exista una primera mujer Bond, la productora de la franquicia cinematográfica, Barbara Broccoli, de 62 años, ha insistido en que el papel seguirá siendo interpretado por un hombre.