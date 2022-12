FOTOS: La esposa de Saúl 'Canelo' Álvarez cumple sueño (de muchos) con Adele

Ya con la producción que tiene Adele, Fernanda estaba más que contenta, pero el plus llegó cuando la brit bajó para interactuar con el público; llevaba dos micrófonos, uno para ella y el segundo para un suertudo fan que ella eligiera para ayudarla con el coro de su canción.

La casualidad y suerte hizo que Gómez fuera the chosen one. En medio de su nerviosismo sólo pudo captar dos selfies en las que perfectamente se ve a Adele con sus dos micros, y Fernanda la ve con la mayor de las admiraciones. Otro instante que captó la tapatía fue cuando sonó Rolling in the Deep que cantó con todas sus amigas.