Jennifer Lopez está lista para su primera Navidad en familia con Ben Affleck

Después de anunciar hace unos días que en 2023 lanzará un nuevo álbum titulado This is me… Now, que será una continuación del disco de 2002, This is me… Then, y que vuelve a estar inspirada por su historia de amor con Ben Affleck, ahora parece que Jennifer Lopez por fin está lista para dedicarle unos días a preparar las festividades de fin de año junto a su esposo y los hijos de ambos.

Está feliz: La mirada y la tranquilidad que proyecta Jennifer son más que explícitas (Instagram/Jennifer Lopez)

“Estuve sufriendo tanto por tantos años y mi forma de sobrevivir era trabajar más y esconder esa parte de mí. Pero ahora, 20 años después, se trata de nosotros teniendo un final feliz. Me dije que era el momento de hacer otro álbum y la razón es porque quiero capturar este instante en el tiempo, porque es aún mejor que la primera vez. Capturamos este momento en el que me volví a unir con el amor de mi vida y decidimos que íbamos a estar juntos para siempre”, dijo recientemente en una entrevista que concedió a Apple Music.

Jennifer Lopez y Ben Affleck están listos para celebrar su primera Navidad en familia (Instagram/Jennifer Lopez)

Estas fechas, sin embargo, seguramente representarán algún reto de logística para la cantante, el actor y las ex parejas de ambos, ya que tendrán que organizar qué días pasan los tres hijos de Ben Affleck y Jennifer Garner y los dos hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony con cada unos de sus papás.

Lo único cierto es que luego de vivir una de las historias de amor más publicitadas y accidentadas del nuevo milenio y que los dejó prácticamente vestidos y alborotados cuando la intérprete de Waiting for tonight y el ganador del Oscar iban a casarse en 2003, conforme se acerca el fin de año, sin duda, reflexionarán en todo lo que han vivido y todo lo que tienen que agradecerle a lo que vivieron este 2022 que está por terminar.

La camioneta de JLo y Ben sirvió para transportar su primer árbol de Navidad familiar (Backgrid/The Grosby Group)

Jennifer Lopez tiene el look perfecto para esta Navidad

Siendo una reconocida fashionista y exitosa empresaria de moda, Jennifer Lopez no dudó en aprovechar la oportunidad para lucir un outfit que bien podría ser un must esta temporada navideña. En las fotos que la cantante compartió y en las que aparece junto a su árbol de Navidad, JLo se deja ver espectacular con un traje, botas, bolsa, lentes para el sol y lipstick a juego en color rojo vibrante que, simpelemtente, no tiene falla. Luce festiva, sexy y se robará todas las miradas.