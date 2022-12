Los videos que desmienten el supuesto veto de Raúl Velasco a Miguel Bosé

“El primer viaje que hago, fue un viaje promocional en 1978 y vengo a hacer un Siempre en Domingo, que al final vine pero no me dejaron hacerlo, porque Velasco me lo prohibió”, aseguró el cantante de Amante bandido ante el público de la FIL, el pasado fin de semana.

“Velasco me prohibió 20 años, no me quería por ‘raro’, como que decía: ‘Este pinche españolito va a enseñarnos a la juventud mexicana qué hacer’”, añadió.

‘Historia secreta de mis mejores canciones’ es el segundo libro del cantante español.

(Bernardo De Niz / Cortesía FIL.)

Sin embargo, los dichos de Miguel Bosé acerca de que Raúl Velasco “lo prohibió 20 años” se contradicen con la realidad, ya que –entre otros momentos de su carrera– el español estuvo en la emisión televisiva para apadrinar al grupo Timbiriche en 1982, así como en presentaciones a lo largo de la década de los años 80 y 90, para promover sus discos, que no habrían sido posibles si es que ese veto hubiera existido, ya que se habría terminado en 1998.

“Velasco me prohibió 20 años, no me quería por ‘raro’, como que decía: ‘Este pinche españolito va a enseñarnos a la juventud mexicana qué hacer’”, añadió.

Miguel Bosé apadrinó a Timbiriche en 1982, en Siempre en Domingo

Sin embargo, los dichos de Miguel Bosé acerca de que Raúl Velasco “lo prohibió 20 años” se contradicen con la realidad, ya que –entre otros momentos de su carrera– el español estuvo en la emisión televisiva para apadrinar al grupo Timbiriche en 1982, así como en presentaciones a lo largo de la década de los años 80 y 90, para promover sus discos, que no habrían sido posibles si es que ese veto hubiera existido, ya que se habría terminado en 1998.

“Me prohibió, pero el destino es muy irónico”, continuó Bosé su relato en Guadalajara. “La primera vez que hice Siempre en Domingo –‘Siempre lo mismo’, decía dentro de mí–, él no estaba. La segunda vez fue para presentar el single de Salamandra y me dice: ‘¿Por qué no nos explicas lo que quiere decir el texto de Salamandra?’. Yo me quería morir porque dije: ¡Qué mala suerte! Tantos años, por fin llego y tener que empezar a hablar del porno’”, explicó el cantante.

Miguel Bosé

Esta anécdota choca con esos 20 años de veto que mencionó, ya que el álbum Salamandra, del que forman parte canciones como el sencillo del mismo nombre, además de Nena, Aire soy y Todo un hombre, entre otras, fue lanzado en mayo de 1986, por lo que la promoción en Siempre en Domingo demostraría que, en realidad, no estaba “prohibido”, como lo mencionó en su conferencia.

Miguel Bosé estuvo presente en la FIL Guadalajara para presentar ‘Historia secreta de mis mejores canciones’.

(Bernardo De Niz / Cortesía FIL )

Estos son (algunos de) los videos que muestran que Miguel Bosé se presentó -muchas veces- en 'Siempre en Domingo'

En Youtube, existen algunos videos de distintas actuaciones de Miguel Bosé en el programa Siempre en Domingo, que desmienten el supuesto veto que Raúl Velasco le habría impuesto durante dos décadas, además de que el público que vio este programa que se transmitió de 1970 a 1998 recuerda perfectamente –como lo señaló Pati Chapoy– al cantante, compositor, actor y escritor español como una de las figuras indispensables de su elenco internacional.

A finales de 1987, Miguel Bosé lanzó el álbum XXX, del que se desprendió la canción Justine, que interpretó en Siempre en Domingo y que, de acuerdo con un video publicado en Youtube, el hecho habría ocurrido en 1989.

De la misma manera, otro clip disponible en la plataforma de videos, muestra otro momento del programa de Raúl Velasco, en el que Miguel Bosé interpreta Te comería el corazón, canción incluida en el álbum Bajo el signo de Caín, lanzado en 1993.