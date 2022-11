Muere el actor Héctor Bonilla, a los 83 años

Héctor Bonilla, quien fue uno de los actores más relevantes del cine y la televisión mexicana, padecía cáncer de riñón. Políticos e instituciones ya han lamentado su deceso .

#ÚltimaHora 🔴 Murió el actor Héctor Bonilla a los 83 años de edad. Estaba enfermo de cáncer. pic.twitter.com/szmTpyIUvz — Adela Micha (@Adela_Micha) November 25, 2022

Fue en 2019 cuando reveló el diagnóstico y aseguró que estaba "viviendo días extra", pues su enfermedad no podría tratarse con quimioterapia. Sin embargo, como todo un profesional, no dejó de trabajar.

Agencia México

“El 14 de marzo cumplí 83 años, así que se puede decir que estoy viviendo horas extras, y las he vivido muy contento. Si puedo vivir 10 años más, sería una propinota que me dará la vida, pero no estoy angustiado ni estoy azotado; simplemente quiero seguir trabajando en lo que hago: escribir, dirigir, actuar y cumplir mi ciclo. Con eso estoy más que satisfecho”, expresó el histrión cuando estaba a punto de cumplir 60 años de trayectoria artística.