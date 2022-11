Rebecca Jones prioriza su salud y pone en pausa su carrera actoral

La actriz Rebecca Jones envió un comunicado a través de su agencia de relaciones públicas para confirmar que decidió no volver a los foros de televisión para terminar con su participación en el melodrama Cabo. Por medio de las redes sociales de Prensa Danna, se emitió el mensaje con el que la actriz anuncia que debido a que no se ha recuperado por completo de la deficiencia pulmonar y neumonía que la llevó a ser hospitalizada de emergencia es que no puede volver al proyecto que dejó en pausa.