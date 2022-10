Rebecca Jones revela que ella y Alejandro Camacho no fueron la pareja perfecta

¿Cuánto tiempo duró el matrimonio de Rebecca Jones y Alejandro Camacho?

A 11 años de dar conocer la noticia, Rebecca Jones se sinceró al hablar de su relación con el actor. Lo hizo mediante una entrevista que concedió en el programa Montse & Joe.

Rebecca Jones y Alejandro Camacho. (Agencia México)

La estelar de telenovelas como Cuna de lobos y La sonrisa del diablo aclaró que no tiene una relación cercana con el papá de su hijo. “Siempre que me preguntan que si lo veo, que si nos frecuentamos, yo digo: 'pues para eso nos divorciamos (para no verse)'. No se borran (los 26 años de matrimonio), cada segundo de tu vida te conforma, pero no quiere decir que te quedes estancado ahí".

A sus 65 años, Jones que en 2017 dio a conocer que padecía cáncer de ovario y dos años después logró erradicarlo, reveló a Montserrat Oliver que cuando pensó que su matrimonio estaba acabado, no se atrevieron a oficializarlo debido a la presión social porque el público consideraba que eran la pareja ideal.

"Si tú ya no estás bien en una situación no tienes por qué quedarte ahí por complacer al público, que es lo que me pasó a mí. Es que éramos la pareja perfecta casi, casi, pero nadie sabe qué pasaba detrás de las puertas”, platicó en el momento donde también estaban presentes la periodista Shanik Berman y la actriz Margarita Gralia.